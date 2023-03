Magnetico, ironico, semplicemente Favino. Ovazione per l'attore al Multisala Giometti

ANCONA - Ironico, magnetico, semplicemente Pierfrancesco Favino. L'attore romano è stato ospite ieri sera al Multisala Giometti per la presentazione de "L'ultima notte di Amore" dopo aver fatto tappa in diverse città italiane: «Sono sicuro che il film non deluderà, io sono soltanto una parte di un cast meraviglioso e credo che abbiamo per le mani un prodotto veramente bello- ha detto Favino- ultimamente quando si commenta un bel film di casa nostra si dice che "non sembra un film italiano", questo invece vuole esserlo e il regista Andrea Di Stefano ha voluto girarlo all'antica.Tutto in pellicola con pochissimi effetti digitali, un film come quelli di una volta pensando però a chi l'avrebbe visto e non a chi lo stava facendo».

«Tranquilli, Amore è un cognome!»

«Vorrei tranquillizzare tutti i mariti in sala che hanno accompagnato le mogli, che "Amore" è un cognome» ha ironizzato l'attore, che poi ha paralto della bellezza del cinema: «Uno dei commenti più belli che ho ricevuto sul film è stato "per fortuna non ho potuto scegliere di mettere in pausa". Non per forza bisogna vedere un film in sala, ma è bello non essere disturbati da messaggi, dalla fame o da altro. La possibilità di dedicarsi questo tempo ed essere posseduti da una storia più grande di noi è forse una delle cose umane che vale ancora la pena condividere».

Il film

Il film è stato proiettato alle 21,15 in due sale. Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce. Nel cast anche Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva. Prodotto da Francesco Melzi D’eril, Gabriele Moratti, Marco Colombo Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, L’ultima Notte Di Amore è una produzione Indiana Production, Memo Films, Adler Entertainment e Vision Distribution, in collaborazione con SKY.