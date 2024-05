Diventare attori per un giorno. Siani e Pieraccioni cercano comparse ad Ancona: come candidarsi

Guasco Srl, società di produzione cinematografica e service per il cinema e l'audiovisivo, annuncia l'organizzazione di un casting per la selezione di comparse e figurazioni speciali per il film "Io e Te Dobbiamo Parlare". La regia del film è affidata ad Alessandro Siani, che sarà anche uno dei protagonisti insieme a Leonardo Pieraccioni. La pellicola è prodotta da Italian International Film.

Dettagli del Casting

Il casting si terrà ad Ancona presso la Mole Vanvitelliana, Sala Boxe, situata in Banchina Giovanni da Chio 28. La ricerca è rivolta a residenti della provincia di Ancona e si svolgerà nelle seguenti date e orari:

Venerdì 31 maggio : dalle 14:00 alle 19:00

: dalle 14:00 alle 19:00 Sabato 1 giugno: dalle 09:00 alle 16:00

Categorie di Ricerca

Le figure richieste includono:

Uomini e donne (18 - 70 anni) , con specifica attenzione a: Persone altolocate ed eleganti Poliziotti Mafiosi Donne di bella presenza Camerieri sofisticati Ragazzi per una manifestazione ambientalista Turisti stranieri Sportivi

Bambini maschi (7-10 anni) , capaci di pronunciare battute. Il casting per questa categoria si terrà esclusivamente: Sabato 1 giugno : dalle 14:00 alle 16:00



Modalità di Partecipazione

Per partecipare al casting, è necessario presentarsi negli orari e nel luogo indicato, muniti di:

Documento d'identità

Codice fiscale

IBAN

Le persone selezionate verranno successivamente contattate da Guasco Srl.

Contatti

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Guasco Srl all'indirizzo email: guascocasting@gmail.com.

Non perdete l'occasione di partecipare a questa entusiasmante produzione cinematografica e di vivere un'esperienza unica nel mondo del cinema!