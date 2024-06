Dal 24 giugno, Ancona si trasformerà in un set cinematografico, ospitando le riprese del film "Io e te dobbiamo parlare", diretto da Alessandro Siani. Il film, che vede come protagonisti lo stesso Siani e Leonardo Pieraccioni, è una produzione di Italian International Film in collaborazione con Rai Cinema. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, sarà distribuito da 01 Distribution.

I Dati e i Luoghi

La storia del film si svolgerà nei luoghi più suggestivi della città, con 38 giorni di produzione e l'impiego di ben 500 comparse. Le riprese interesseranno Marina Dorica, varie vie del centro e zone limitrofe tra cui Piazza San Francesco, Piazza del Papa, Piazza della Repubblica, Corso Mazzini, i Laghetti del Passetto, il Museo Archeologico, alcuni esercizi commerciali e diverse abitazioni e ville private. Altre location sono state individuate a Jesi, Numana e Osimo.

Ancona in Vetrina

“Sarà una grande occasione per la città di Ancona, che potrà mostrarsi con le sue bellezze e i suoi angoli più incantevoli” ha dichiarato l'assessore al Turismo, Daniele Berardinelli. "Il film, in uscita nelle sale nel periodo natalizio, porterà sul grande schermo l'immagine della Dorica, contribuendo alla promozione della città. Ancona è stata già cornice di scene iconiche del cinema e questo ulteriore evento costituirà una spinta per il cineturismo, un settore in crescita che può rappresentare un elemento di sviluppo e crescita per la nostra città come destinazione esperienziale. Le produzioni cinematografiche, nei sopralluoghi in città, hanno sottolineato come l'aspetto paesaggistico, i monumenti e gli scorci suggestivi di Ancona siano set naturali ideali per le riprese, facilmente veicolabili sui social media, promuovendo così sia i film che l'immagine della città stessa”.

Modifiche alla Viabilità

Per organizzare al meglio la viabilità e facilitare le riprese cinematografiche, il Comando della Polizia Locale ha emesso un'ordinanza con alcune limitazioni temporanee alla sosta e al transito, oltre a modifiche al trasporto pubblico locale. In particolare, le seguenti vie saranno interessate: