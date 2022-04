Area verde, zona fitness ed oltre 50 appartamenti: così rinascono le ex Pie Venerini

ANCONA- Diventerà un complesso da 54 appartamenti l’ex convento delle Pie Venerini, con tanto di balcone, area verde e un anello fitness. Dopo l’ok del consiglio comunale di ieri, si potrà procedere alla demolizione e trasformazione dell’immobile che sorgerà tra via Pesaro e via Scrima. Tecnicamente sarà previsto anche lo scomputo delle opere di urbanizzazione funzionali all’intervento (l’area verde e il parcheggio ad uso pubblico) per un valore di 147mila euro a cui andranno aggiunti 652mila euro di contributo per il cambio d’uso.

Il progetto è stato presentato dall’Immobiliare Scrima – con l’ausilio degli architetti dello studio Brau Sergio Roccheggiani e Marco Battistelli - e prevede la realizzazione di tre edifici con quello più alto che sorgerà su via Scrima. Due i corpi scala separati e al piano terra di ogni palazzina sarà realizzata l’autorimessa. Sono stati stimati in 18 mesi i tempi di consegna dei primi ventiquattro appartamenti per i quali ci sarebbero già prenotazioni da parte dei potenziali acquirenti. L’opposizione, che aveva tentato la destinazione di cinque appartamenti all’edilizia agevolata, si è astenuta dal voto ma non si è mostrata contraria alla riqualificazione.