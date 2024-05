Una realtà artigianale nel cuore degli Archi: il Piccoloatelier si rinnova e conquista le boutiques

ANCONA - Un laboratorio artigianale di abbigliamento donna nel cuore degli Archi. Il Piccoloatelier, realtà molto conosciuta ad Ancona, si rinnova. Salutata la vecchia location, il taglio del nastro della nuova sede in via Terenzio Mamiani 24 sarà sabato 25 maggio alle ore 11:00, alla presenza di alcune autorità locali. «Apriamo il nostro primo laboratorio produttivo e la sede del punto vendita» dice entusiasta Cristina Tajariol, fondatrice e titolare del Piccoloatelier. Una passione per la moda la sua che, unita alla creatività e ai suoi ricordi da bambina nell’atelier della nonna, l’hanno portata a fondare nel 2011 il brand “Piccoloatelier” e ad aprire uno store in via Piave e uno shop online. Un progetto contemporaneo, ma ben saldo al passato nella modalità del su misura e del rapporto con la cliente. Collezioni donna sono senza tempo, realizzate con tessuti prodotti in Italia e caratterizzate principalmente da materiali come il jersey e la felpa.

La realtà artigianale negli anni ha saputo affermarsi ed è cresciuta sempre più. «Ci siamo trasferiti in via Mamiani per una questione di spazio perché ci stiamo lanciando nel mercato del retail - spiega-. Avevamo la necessità di allargare la produzione e di controllarla, per questo abbiamo messo in piedi un laboratorio dove produciamo tutto internamente con i nostri macchinari. Prima, invece, ci appoggiavamo a dei laboratori esterni». In che direzione vi state muovendo? «Se fino ad oggi vendevamo solo a privati tramite il negozio o il sito, ora il nostro obiettivo è di entrare nelle boutiques. Nel nord Italia sono tre quelle dove attualmente vendiamo le nostre collezioni». Come mai la scelta di spostarvi agli Archi? «Prima del Covid facevamo sfilate alla Mole, quindi conosciamo bene il quartiere. In questa zona c’è fermento culturale e creativo. È un luogo stimolante e di passaggio».