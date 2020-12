Picchio d'oro, la commissione indica il professor Guido Silvestri

ANCONA - Picchio d'oro, la commissione regionale indica l'immunologo senigalliese Guido Silvestri. «Una scelta che va nella direzione di un marchigiano che attraverso lo studio e il merito e, non ultima, una corretta e misurata comunicazione, con un tono equilibrato e mai spettacolarizzato, ha dato prestigio alle Marche e un contributo importante alla scienza e in particolare alla medicina, in questa drammatica fase del Covid». A parlare è il presidente della commissione speciale Picchio d'oro, Carlo Ciccioli (Fdi).

Il professor Silvestri, nato nel 1962 a Perugia ma cresciuto a Senigallia, si è laureato in medicina all'Università di Ancona e attualmente è professore ordinario e direttore del dipartimento di Patologia generale e medicina di laboratorio alla Emory University di Atlanta. Editor del 'Journal of Virology', tra le più longeve e citate riviste di virologia, il suo ultimo libro, si intitola 'Ricominciare dalla scienza'. Silvestri è stato uno degli scienziati italiani più apprezzati in questa fase caratterizzata dall'emergenza sanitaria. «La scelta del professor Silvestri, oltre ad essere un riconoscimento per il suo lavoro di virologo e per i prestigiosi risultati raggiunti- dice la vicepresidente della commissione, Micaela Vitri (Pd)- è un messaggio di fiducia nella ricerca, che incoraggia i giovani nello studio delle materie scientifiche e della medicina». Il Picchio d'oro è la massima onorificenza attribuita ogni anno dalla Regione durante la Giornata delle Marche che, quest'anno, si celebrerà il 10 dicembre a Loreto in modalità digitale. È la commissione, istituita ad hoc all'inizio di ogni legislatura, a proporre alla giunta regionale il nome da premiare.