Picasso nei negozi del centro: «E presto i nostri talenti in vetrina»

ANCONA - Picasso disegnò nel 1962 l'immagine di una colomba radiosa che trasporta un ramoscello d'ulivo. Oggi, quello stesso disegno riprodotto, è esposto in una quarantina di negozi di corso Amendola: «un simbolo pasquale senza dubbio ma anche un messaggio di pace, contro la guerra». Così Angela Migliaccio de "Il trucco c'è" racconta com'è nato il progetto dei negozianti del rione che dal mese di aprile hanno deciso di aprirsi all'arte esponendo nelle loro vetrine l'immagine del celebre pittore spagnolo. «C'è un duplice valenza in questa idea - prosegue - che è quella di trasmettere un valore in primis, ma anche di attirare l’attenzione di chi passa per strada». L'immagine della colomba rimarrà esposta anche dopo Pasqua mentre dal mese di maggio prende il via un progetto, sempre promosso dai commercianti di corso Amendola, per valorizzare gli artisti locali della città. Se ne parla dopo la Fiiera che si tiene dall'1 al 4 maggio. «Ci è sembrata una bella idea - spiega Migliaccio - per dare spazio ai talenti locali. Molti di loro con il Covid non hanno potuto esporre più le opere e di eventi ce ne sono ancora pochi ed è difficile organizzarli. Così abbiamo pensato di utilizzare le vetrine proprio per accendere un faro su di loro».

Ormai manca poco e c'è entusiasmo tra i negozianti: «Abbiamo già in ballo due artiste anconetane – prosegue la make up artist – siamo agli accordi finali e si tratta di una scultrice e di una fotografa. Vogliono mettere le loro creazioni in vetrina. Non sappiamo ancora con certezza quanti negozi ospiteranno le opere ma saranno presenti in alcune vetrine, quelle che si prestano meglio ad ospitarle». Sarà poi stampata «una brochure dove si indicherà il percorso artistico».