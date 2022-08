Corsia dei bus, addio agli avvallamenti: la giunta approva i lavori

La giunta Comunale ha approvato, su proposta dell'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi, il progetto definitivo per i lavori relativi a una corsia degli autobus con il ripristino di parte della pavimentazione nella stazione di snodo di piazza Ugo Bassi. Il progetto si è reso necessario per eliminare definitivamente gli avvallamenti che nel corso degli anni si sono formati sul manto stradale in porfido a causa dell'intenso traffico quotidiano.

«L'intervento – ha spiegato l'assessore Foresi – ha carattere di urgenza poiché riguarda una infrastruttura, come quelle di piazza Ugo Bassi, di fondamentale importanza per la mole di traffico che quotidianamente la interessa. Abbiamo quindi stabilità di procedere con le fasi di gara e di affidamento in tempi strettissimi, anche in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico, che comporterà il ritorno a flussi maggiori di trasporto pubblico locale su gomma». Il costo complessivo per la realizzazione dell'opera è stato stimato in 80.700 euro al netto dell’iva.