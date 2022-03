Piazza della Repubblica, restyling in arrivo: operazione da 900mila euro

ANCONA- Nel centro storico che si rinnova e cambia volto, pur mantenendo le sue prerogative sostanziali, c’è anche Piazza della Repubblica. Per il restyling di quest’ultima, infatti, serviranno 900mila euro (saranno ottenuti tramite mutuo dal Comune) non prima di aver completato la progettazione definitiva. A proposito di questo, è stata ufficializzata una richiesta di accesso al Fondo rotativo per la progettualità di 36.101,38 euro da destinare proprio all’opera di progettazione. Se tutto dovesse andare secondo tabella di marcia, a fine anno si potrebbe procedere anche con la gara d’appalto immediatamente dopo il progetto esecutivo.

Il rifacimento di piazza della Repubblica diventa fondamentale anche per quel che concerne il discorso viabilità che in zona Guasco continua a far discutere sul senso di marcia. La richiesta, e l’obiettivo, restano quelli di non intasare le varie strettoie che portano al Duomo con mezzi troppo ingombranti evitando di catalizzare sull’asse via Pizzecolli-via Gramsci il traffico in uscita dal centro. Interrogativi che andranno risolti al più presto.