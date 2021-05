Piazza Pertini, il Città di Ancona alza ancora bandiera bianca

Analogamente al 2020, anche questa edizione del 2021 del Città di Ancona causa Covid non si svolgerà. L’ufficialità è arrivata proprio in queste ore da parte di Matteo Magnarelli, titolare dell'MMag e organizzatore del popolarissimo torneo di calcio a 5 che ogni estate caratterizza Piazza Pertini e tutto il centro del capoluogo:

«Ho ricevuto centinaia di messaggi. Tutti mi chiedono di organizzare il grande evento. Ci abbiamo riflettuto, ma purtroppo non è davvero possibile. Non ci sono più neanche i tempi tecnici, servono almeno tre mesi per tutta l'organizzazione. Mi piange il cuore e prima di scrivere queste righe ne ho parlato con l'assessore allo sport Andrea Guidotti. Lui è affezionato al Pertini come e più di tutti. Ma ripartire ora sarebbe troppo complicato, oltre che un grande rischio e un controsenso. Vi immaginate un Pertini con tamponi, eventuali quarantene, distanziamento e mascherine? Il Città di Ancona è una festa, è un'occasione per svagarsi, è uno spettacolo, è un concentrato di socialità nel cuore di Ancona. Farlo con le limitazioni del Covid contro la sua natura».