Piazza del Papa, finalmente gli eventi: in arrivo il cartello anti-bulli

ANCONA- Lo stavano chiedendo giovani, forze politiche e gli stessi cittadini per rendere più appetibile la principale arteria cittadina legata alla movida. Piazza del Papa, purtroppo troppo spesso vessata dagli eventi di cronaca in negativo, è pronta ad accogliere un cartellone di eventi per qualificarsi - o meglio riqualificarsi – dopo gli ultimi difficili mesi tra pandemia e quant’altro. A questo proposito, la prossima settimana (tra martedì e mercoledì probabilmente) si incontreranno rappresentanti dell’amministrazione comunale con esponenti della Confartigianato per mettere nero su bianco.

Dalle prime anticipazioni che filtrano, saranno una serie di eventi che si svilupperanno tra primavera ed estate e che dovranno coinvolgere varie fasce. Giovani, adulti ma anche famiglie e bambini, con particolare attenzione alle scuole. Inoltre, molti eventi saranno organizzati anche da organizzazioni come ad esempio "la Mole" che potrebbero usufruire anche di mostre e focus tematici a seconda delle attenzioni e del gradimento. Una svolta attesa ed auspicata.