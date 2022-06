Piazza delle Palombare, festa per l'inaugurazione con la musica dei Folkantina

ANCONA - Sarà inaugurata ufficialmente martedì 12 luglio la nuova piazzetta delle Palombare, già diventata punto di incontro e di aggregazione per i residenti del quartiere e non solo. Si tratta, anche in questo caso, di una ripresa delle iniziative interrotte a causa del Covid. La maggior parte dei lavori, infatti, era stata ultimata negli ultimi mesi del 2019, ma le restrizioni dovute alle regole di sicurezza sanitaria avevano finora impedito di festeggiare questo punto di aggregazione che era stato così atteso, e persino coprogettato insieme con il Comune, dai residenti del quartiere.

«Continuiamo a rinascere arricchendo di punti di aggregazione e di servizi la nostra città” afferma il sindaco Valeria Mancinelli, che sottolinea come sia importante per gli abitanti dei quartieri avere luoghi e occasioni per “fare comunità. Le Palombare – prosegue – sono un quartiere storico, che però negli ultimi anni si è profondamente rinnovato con molti nuovi residenti e servizi, e che quindi ha bisogno di delineare concretamente la sua rinnovata identità». «La riqualificazione a cui abbiamo lavorato – ricorda l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini - è frutto di un progetto partecipato, curato dai tecnici comunali Oliva Batini e Cinzia Verducci, che ringrazio, e costruito insieme con un comitato di quartiere spontaneo, che ha seguito momento per momento la fase progettuale». Il 12 luglio Palombare in festa comincerà alle 19, con un momento dedicato ai bambini, nel parco giochi, dove ci saranno il truccabimbi, i palloncini, i giocolieri, i maghi e le bolle giganti. Si proseguirà poi, alle 21, nel lato dell'anfiteatro, con la musica coinvolgente del gruppo Folkantina.

I Folkantina

Il gruppo nasce nel 2009 da alcuni amici provenienti da esperienze musicali diverse. Il loro repertorio spazia dal folk rock alla musica irlandese, passando per la musica popolare e cantautorale, alcuni brani pop riarrangiati e brani del gruppo. Sul palco portano con loro la voglia di stare assieme in amicizia. I componenti del gruppo sono Filippo Ripanti (voce), Andrea Socci (violino), Emanuele Storti (fisarmonica), Stefano Accorroni (chitarra solista, banjo, cori), Michele Pettinari (chitarra ritmica, mandolino), Valerio Mori (batteria, bodran), Stefano Orlandini (percussioni), Federico Pesco (basso, cori), Leonardo Rosselli (sax, fiati).