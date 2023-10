Alcol, urla e atti vandalici. "Piazza Pajola" ostaggio di ragazzini terribili, un residente: «Ogni sabato sera qui è il caos»

ANCONA- “Piazza Pajola” ostaggio di ragazzini incivili e lasciata al degrado. Così è chiamata dai giovani frequentatori della zona, l’area sopra il parcheggio sotterraneo Scosciacavalli, tra le vie San Pietro, San Cataldo e Giangiacomi. Ogni fine settimana gruppi di ragazzi, probabilmente minorenni, si ritrovano in quel luogo, caratterizzato da piazzette, scalinate e piccoli spazi verdi, facendo un gran baccano e arrecando danni. A segnalare la situazione di abbandono un residente, stanco della situazione che si ripete ormai da troppo tempo. «Nonostante abbiano installato le telecamere, soprattutto il sabato sera “piazza pajola” è un caos, terra di nessuno. Orde di ragazzini, probabilmente minorenni, invadono la zona muniti di spinelli e buste di alcolici comprati al supermercato- racconta-. Urlano, tengono la musica alta, lanciano bottiglie e, a volte, staccano i mattoni dai muretti. Il mattino seguente è un porcile: bottiglie, plastica, cartacce e rifiuti dappertutto. Abbiamo chiamato più e più volte le forze dell’ordine, ma non sono mai intervenuti. Ormai non facciamo più nemmeno le segnalazioni».

Inoltre, fa notare il residente, la zona ha bisogno di manutenzione. «Ci sono dei muretti rotti e da un anno e mezzo c’è una scalinata danneggiata, distrutta dai ragazzini che ci si dondolavano. Il Comune era intervenuto poszionando delle transenne di legno, anche queste vandalizzate. Nonostante le nostre segnalazioni, a distanza di tutto questo tempo la situazione è rimasta identica, i mattoni crollati sono ancora a terra, anzi stati invasi dalle erbacce. Quella scalinata è pericolosissima, prima o poi qualcuno si farà male. E pensare che poco distante c'è la scuola Pie Venerini».