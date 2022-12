Elfi, Babbo Natale, luci e colori: FalcoNatale2022 accende la città

FALCONARA - Piazza Mazzini è tornata a riempirsi, nel pomeriggio di oggi 3 dicembre, per l'inaugurazione di FalcoNatale 2022, il cartellone natalizio del Comune di Falconara che animerà la città fino all'8 gennaio. Poco dopo le 17 dal palco della piazza il sindaco Stefania Signorini, insieme al giornalista Maurizio Socci, ha augurato buon Natale ai cittadini e ha ringraziato gli sponsor, i commercianti e le associazioni, che hanno reso possibile l'allestimento di luminarie, attrazioni ed eventi. "Abbiamo puntato sulla tradizione per l'allestimento della piazza, con questo grande abete e le luminarie - ha detto il sindaco - ma ci saranno anche tante novità, come il Santa Claus Bus mercoledì e giovedì prossimi e l'apertura l'8 dicembre dell'ex Cinema Enal, completamente ristrutturato". Subito dopo è cominciato il grande spettacolo inaugurale con le acrobate di danza aerea su tessuto che si sono esibite accanto all'albero, fari luminosi che hanno creato suggestivi giochi di luce e macchine che hanno fatto cadere sulla piazza neve e bolle di sapone. Lo spettacolo è stato offerto dalla pro loco Falconamare grazie alla sponsorizzazione di Fibraweb, presente in piazza con l'amministratore delegato Walid Bounassif. Lo show è stato curato da Alcmena, società pesarese che ha organizzato spettacoli anche per i mondiali del Qatar. Subito dopo ha aperto i battenti il villaggio di Natale, con la casa di Babbo Natale, di Rudolph la renna, quella degli elfi e la fabbrica dei giocattoli. In concomitanza con l'accensione dell'albero di piazza Mazzini si sono illuminati anche quelli dei quartieri, tutte le luminarie e le installazioni luminose. Ad animare il pomeriggio anche gli stand di Sea Food-il mare in tavola, con la possibilità di mangiare in piazza, partecipare a laboratori e percorsi informativi, assistere a show cooking. Ad arricchire l'offerta, gli stand di cantine e artigiani locali coinvolti da Confartigianato. Sea Food e gli stand di Confartigianato sarano presenti anche domani in centro, quando l'animazione sarà offerta dalle 16 da alunni e insegnanti della scuola di musica Marini e dal Corpo bandistico di Castelferretti. Per tutto il week end, nella Sala Mercato, sarà inoltre possibile trovare tante idee regalo solidali realizzate dalle associazioni di volontariato, che hanno allestito il mercatino natalizio.