Nuovi alberi, palme e siepi. Rinasce piazza Mazzini: un luogo per socializzare

FALCONARA - Grandi aiuole fiorite, magnolie, palme e panchine in legno per il nuovo allestimento di piazza Mazzini, inaugurato questa mattina dal sindaco Stefania Signorini, dagli assessori Valentina Barchiesi, Romolo Cipolletti e Clemente Rossi, alla presenza di tanti cittadini. In piazza anche il consigliere Ivano Astolfi, insieme ai tecnici comunali e a responsabili e operai della ditta d’appalto che hanno rispettivamente progettato e realizzato i nuovi arredi e il verde della principale piazza cittadina. 'Era la piazza che vivevo da ragazza - ha detto il sindaco Signorini prima del taglio del nastro - e negli anni l'avevano cambiata, resa più fredda e più grigia. Abbiamo provato a restituirle verde e fiori per far sì che questi spazi possano essere più vissuti. È quanto è stato fatto anche per il parco Kennedy, per il Balcone del Golfo e quanto stiamo facendo per il parco Carletti, luoghi dove i cittadini si ritrovano per socializzare.

Certo, ogni volta che si fanno scelte c'è il rischio di critiche ma l'alternativa è non fare. Preferisco mettermi in gioco e lavorare sempre per migliorare la nostra città, perché il " non fare" non mi appartiene'. Il sindaco ringrazia i progettisti e la ditta d’appalto per aver reso possibile il rinnovo di piazza Mazzini e tutti i cittadini presenti all'inaugurazione.