Piazza della Repubblica cambia volto. L'obiettivo? Rendere l'area una vera zona pedonale

ANCONA – Piazza della Repubblica è pronta a trasformarsi grazie a un ambizioso progetto di riqualificazione che prenderà il via lunedì 15 luglio. Il primo intervento si concentrerà su piazza Kennedy, dove la fermata dell'autobus verrà spostata e accorpata a quella di via XXIX Settembre. Questa operazione prevede anche la creazione di nuovi posti auto e la rimozione dell'isoletta spartitraffico con il semaforo.

Successivamente, i lavori si sposteranno gradualmente su piazza della Repubblica. Il progetto di riqualificazione include diversi interventi significativi:

La rimozione immediata di Igenio. Anconambiente ha comunicato che il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire in largo Sacramento, via Cialdini angolo piazza Kennedy e via dell'Appannaggio.

L'eliminazione della pensilina e dei gradini dell'"isola" su cui è posizionata, rendendo la pavimentazione uniforme.

Il cambiamento della viabilità: le auto provenienti da via Gramsci dovranno proseguire dritte verso corso Stamira.

L'obiettivo principale di questo progetto è trasformare l'area davanti al teatro delle Muse e al porto in una vera piazza pedonale, creando uno spazio più fruibile e accogliente per cittadini e visitatori. Questa riqualificazione non solo migliorerà l'estetica della piazza, ma favorirà anche una maggiore mobilità sostenibile e un incremento della qualità della vita urbana