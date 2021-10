Piazza del Papa rinasce, la carica degli esercenti: «Basta ubriaconi, ripartiamo con gioia»

L’ultimo weekend in Piazza del Papa è filato liscio, senza problemi di alcun tipo a livello di ordine pubblico, con decine e decine di giovani e meno giovani che si sono ritrovati e divertiti nella principale piazza della movida anconetana. La gioia si è trasferita, naturalmente, anche negli esercenti che dopo mesi di difficoltà e di pagine di cronaca sono tornati anche loro a godersi delle normali serate di lavoro. Silvio Matenco, volto storico del King Edward, ha parlato del presente e del recente passato gettando, naturalmente, anche uno sguardo al futuro:

«Sono contento, ci volevano un venerdì e un sabato come quelli che abbiamo vissuto. La situazione è rimasta sempre sotto controllo, ormai ognuno di noi si è munito di guardie private e inoltre c’era anche il presidio della Polizia. Le cose sono andate bene».

Poi arriva il messaggio, quello condiviso anche dai suoi colleghi: «Piazza del Papa deve trasmettere un messaggio positivo, fatto di giovani e divertimento. Basta risse, basta ubriaconi, basta tutto. Della gente che viene per creare disordini non sappiamo cosa farcene, la sicurezza è indispensabile per tornare a lavorare con regolarità e far sì che lo scorso weekend non sia solo un caso isolato».