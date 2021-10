Piazza del Papa, rinascita a suon di eventi: «Faremo la nostra parte, saranno anni bellissimi»

Rilanciare piazza del Papa a suon di eventi? Missione possibile. La conferma agli auspici di cittadini ed esercenti arriva direttamente dall’assessore alla Cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca che si è così espresso sull’argomento:

«Prima della pandemia avevamo avviamo una progressiva crescita della piazza da questo punto di vista. Con il jazz, con una programmazione idonea a una piazza elegante, abitata e vivace, e con alcuni eventi clou. A questa logica, ad esempio, obbediva lo spostamento della serata finale del festival La mia generazione. La piazza si presta a una programmazione curata e varia, e questo avevamo in cantiere di far crescere. Ora ricominciamo da capo, ma in una situazione diversa, da governare con tenacia e prudenza. Ma siamo del tutto favorevoli come prima. Credo e spero che proposte arrivino anche da chi abita la piazza, noi faremo la nostra parte».

Sulla possibilità di utilizzare gli spazi aperti: «Gli spazi aperti sono complessi da gestire per spettacoli, la normativa è difficile e non è sufficientemente organizzata. Ma la nostra città ha scenografie che non possiamo ignorare, bisogna tuttavia individuare alcuni spazi da attrezzare e non rincorrere l'impossibile».

Arriveranno due anni importanti, quelli della ripartenza a tutti gli effetti: «Questo e il prossimo sono anni bellissimi: la pinacoteca riapre a dicembre su via Pizzecolli, i servizi in centro della biblioteca saranno adeguati in spazi diversi in attesa della sede originaria, a fine gennaio avremo spazi nuovi. Gli eventi si inseriscono in questo discorso, ma ci sono due punti cruciali: il primo, è che l'evento non deve penalizzare l'operatore, e con la normativa attuale questo è un rischio. Se per mettere un palco devo far togliere i tavolini, va ragionato. Il secondo punto: serve iniziativa dei privati, associazioni, commercianti. Noi siamo pronti a sostenere proposte, che vengono da chi davvero conosce i bisogni e le possibilità».