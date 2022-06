Eventi, jazz e cultura: l’estate di piazza del Papa brucia le tappe e promette sorprese

ANCONA- Brucia le tappe e si appresta a stupire con sorprese e colpi di scena l’estate di piazza del Papa. In attesa che vengano resi noti ulteriori dettagli, e probabilmente non servirà aspettare tanti giorni, sono stati svelati i primi appuntamenti che riguarderanno l’arteria principale della movida anconetana.

Ogni giovedì dalle 19.00, a cominciare da domani (16 giugno) fino al 25 agosto, andrà in scena l’iniziativa “I giovedì con gli autori” che prevederà la presentazione di alcuni libri introdotti e commentati sia dagli scrittori sia dagli operatori della comunicazione che interagiranno con il pubblico e i presenti. Fari puntati anche sulla musica, con l’Ancona Jazz Summer di luglio in programma proprio sotto la statua di Clemente XII il 12 con Susanna Stivali incontra Trio Corrente & Colours Jazz Ensemble, il 15 con Serena Spedicato e 24 con Gaetano Partipilo & Boom Collective . A tal proposito non è affatto escluso che possano essere aggiunte altre due serate non appena i dettagli saranno ultimati. Di festival in festival, 8-9-10 luglio saranno caratterizzati dalla letteratura con lo show “Berta Filava”. Confermato anche l’Adriatico Mediterraneo in modalità ancora tutte da scoprire.

Sempre a livello di eventi, sta nascendo in ogni sua forma la rete d’imprese degli operatori della piazza sotto la bandiera di Confartigianato. Un qualcosa già emerso nelle scorse settimane che avrà come obiettivo la realizzazione di appuntamenti, spettacoli, serata e show in autonomia attraverso un’apposita programmazione. Entro la fine del mese potrebbe addirittura esserci la presentazione ufficiale della nascitura organizzazione.