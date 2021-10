Piazza del Papa, un sabato positivo: «Occhio a militarizzare. Il messaggio sarebbe sbagliato»

La tematica di Piazza del Papa, della sicurezza, dei presidi e dei prossimi mesi continua a tener banco in città. Tra i vari pareri degli addetti ai lavori, perlopiù esercenti nella principale piazza della Movida anconetana, va riportato e analizzato quello di Dario Argenziano titolare del Jetset:

«Nell’ultimo weekend le cose sono andate molto bene, la piazza è tornata in auge. Ancona ha sempre visto Piazza del Papa come un punto di ritrovo importante, un flusso eterogeneo che raccolga varie fasce d’età e non solo quelle basse. Nessun problema a livello di ordine pubblico? Sono contento e fa piacere a tutti noi. Io da due anni utilizzo la sicurezza privata e ho visto che tanti altri colleghi si sono adeguati con queste misure».

Non manca un parere sul tanto dibattuto presidio fisso delle forze dell’ordine: «La polizia ha compiti che gli vengono impartiti dalle autorità. Un presidio aiuta, sicuramente, ma un presidio fisso mi sembra un po’ esagerato. Dobbiamo stare attenti a non militarizzare la piazza, si rischierebbe di far passare il messaggio sbagliato e non possiamo permettercelo».