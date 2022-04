Pista, giochi e nuove tecnologie: le idee dei bambini per riqualificare la piazza

FALCONARA - Una pista per correre, con segnalato l’arrivo e la partenza, da tracciare sulla pavimentazione, insieme a giochi tradizionali come ‘Tris’ e ‘La settimana’, ma anche un giardino mobile con illustrate le essenze attraverso un QR code e altre attrazioni che possano essere corredate da spiegazioni in formato digitale.

Sono alcune delle idee scaturite nella mattinata di ieri, martedì 5 aprile, dal laboratorio in piazza Catalani che ha coinvolto gli alunni della scuola elementare Marconi. I bambini, che frequentano la scuola in via Zambelli, a pochi passi dalla piazza, partecipano infatti a Ludico (Laboratorio Urbano di CO-progettazione), progetto pilota di rigenerazione urbana e innovazione sociale che ha come obiettivo la riqualificazione attraverso la street art e lo street sport. In piazza, oltre all'architetto Silvia Cerigioni e alla dottoressa Francesca Bianchi, che coordinano il progetto in collaborazione con il Comune di Falconara, e a Benedetta Ortenzio responsabile del Centro Ambiente e pace comunale, i bambini hanno incontrato anche il sindaco Stefania Signorini e l’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi. Ludico è il primo progetto in fase di attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Città/ Centro Storico, cuore della città, finanziato attraverso i fondi appositamente reperiti dagli oneri di urbanizzazione del redigendo Piano attuativo.