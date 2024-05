La via si trasforma con cinquanta piante di Abelia: il verde per migliorare il decoro urbano

JESI - Il Comune di Jesi ha messo a dimora, lungo la salita pedonale di Via Castelfidardo, una cinquantina di piante di Abelia. Si tratta di un arbusto sempreverde, con fiori di colore rosa molto profumati che compaiono a metà estate e durano fino all’autunno. «Un piccolo intervento - ha sottolineato l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei - che vuole contribuire a migliorare il decoro urbano anche in zone meno centrali, ma comunque sempre frequentate dai cittadini». Sempre a proposito di verde, la Giunta comunale nella sua ultima seduta ha approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un bosco urbano con corridoio ecologico in Via Zara. L’approvazione del progetto, per una spesa di 93 mila euro, è finalizzata alla presentazione di richiesta di contributo a valere sul bando della Regione Marche destinato a Comuni e Unioni dei Comuni proprio per la realizzazione di boschi urbani.

L’iniziativa si inquadra nella volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare il sistema delle aree verdi pubbliche e forestali urbane attraverso la riqualificazione di aree di margine, in prossimità di elementi infrastrutturali, che attualmente si presentano come spazi di risulta, non utilizzati e privi di funzione. Il tutto con l’obiettivo di restituire naturalità al suolo, migliorare la qualità dell’aria e rafforzare la rete ecologica urbana, ma anche per sensibilizzare la popolazione e in particolare le nuove generazioni verso i temi del rispetto e della sostenibilità ambientale. In caso di concessione del suddetto contributo si procederà alla redazione del progetto esecutivo.