A Corinaldo pronto il "piano neve", ecco le procedure per la sicurezza dei cittadini

CORINALDO - La neve e il gelo sono eventi atmosferici naturali che possono presentarsi con frequenze ed intensità anche impreviste: tali eventi provocano problemi e disagi alla circolazione e si ripercuotono sulla vita quotidiana di ognuno. Per questo il Comune di Corinaldo ha già predisposto il “Piano Neve” con procedure e azioni da intraprendere per far fronte ad ogni possibile situazione di emergenza e consentire la continuità della circolazione sulle strade comunali.

«Ogni anno, all’avvicinarsi della stagione invernale, facciamo il punto della situazione per capire cosa c’è e cosa manca e ricordare ciò che occorre fare e dove andare nel caso in cui dovesse scattare il Piano- spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Lucia Giraldi- Martedì sera c’è stata una riunione operativa per non farci trovare impreparati a qualsiasi evenienza. All’incontro hanno partecipato tutte quelle persone coinvolte nel caso in cui dovesse verificarsi l’emergenza neve: Ufficio tecnico comunale, il capo operaio Giampiero Balducci, il vice comandante della Polizia Locale e le ditte che hanno in appalto il servizio di sgombero neve ognuna delle quali si occuperà della zona in cui è stato suddiviso il territorio comunale».

Qualche settimana fa si è anche svolto un incontro con la protezione civile e la pubblica assistenza, volontari che affiancano l’Amministrazione e la polizia locale dando loro assistenza soprattutto in situazioni di emergenza. «Il punto lo facciamo sempre anche con loro: come impostare il lavoro e come coordinarci senza dare spazio a interpretazioni dell’ultima ora, perché ogni anno non è mai uguale all’altro, l’imprevisto può esserci e con un confronto preventivo possiamo tutelarci al meglio. L’esperienza di tutti è utile per coadiuvarsi nel migliore dei modi. Infine, in accordo con il sindaco, verrà aperto anche un tavolo di confronto con la Scuola riguardante la gestione del trasporto scolastico e le aperture delle strutture scolastiche».