«No all'antenna», il comitato dei cittadini alza la voce: speranze riposte nel Tar

«No a quell’antenna». Il coro di proteste si alza da Monte Roberto e da Castelbellino, dove i cittadini hanno dato vita a un comitato per tutelare l’ambiente e la loro salute. Il comitato, presieduto dall’avvocato Fabrizio Scortechini, ha già raggiunto circa 140 adesioni dopo l’ultimo incontro di mercoledì sera.

L’obiettivo è contrastare l’installazione a Pianello Vallesina, in un terreno privato di via San Pietro, del traliccio alto 30 metri e largo 12 che, spiega il legale, «equivale a un palazzo di 11 piani. Verrebbe collocato all’ingresso dei castelli di Jesi, in un’area tutelata, a 150 metri dalle abitazioni. Tra le conseguenze, c’è anche la svalutazione dell’intera area edificabile, per non parlare dei temuti rischi per la salate».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comitato ha affidato all’avvocato Fabrizio Lucchetti il compito di intervenire nel giudizio al Tar promosso dalla ditta privata che intende installare l’antenna e che ha ricevuto lo stop, nell’ambito della Conferenza dei servizi dello scorso giugno, dalla Commissione paesaggistica, dalla Soprintendenza e dal Comune di Monte Roberto, mentre l’Arpam ha formulato un giudizio positivo in base ai dati sulle emissioni indicati nel contratto. Mercoledì 21 ottobre si discuterà l’udienza cautelare per la sospensiva al Tar. I cittadini sono pronti a dare battaglia.

Gallery