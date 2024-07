PiCene-A tavola insieme per il territorio: al via le cene evento per valorizzare i borghi delle Marche

PiCene – A Tavola insieme per il territorio è un’iniziativa nata da un gruppo di chef del Piceno, allo scopo di valorizzare questa area geografica nel sud delle Marche. Si tratta di una serie di cene itineranti, che andranno a toccare diversi borghi e cittadine nell’entroterra marchigiano, in provincia di Ascoli Piceno. Tra gli ideatori lo chef Daniele Citeroni, proprietario di Osteria Ophis a Offida uno dei ristoranti più interessanti di zona, che proprio da qui fa partire il primo appuntamento il 31 luglio 2024.

PiCene: gli eventi che uniscono territorio e cucina locale

«Tutto è nato alla maniera offidana, ovvero a tavola. Ci siamo incontrati con amici e colleghi ed è venuta fuori l’idea di organizzare questi appuntamenti. Dopo parecchi brindisi», ci racconta Daniele Citeroni. Così in poco tempo ha messo insieme una rete di chef che rappresentano, ognuno con la propria cucina, l’essenza della cultura gastronomica del sud delle Marche. Una cucina fatta di piatti semplici, ancorati alla materia prima locale e alla cultura contadina del luogo, spaziando dalla vicina costa fino ai Monti Sibillini.

«Quello che vogliamo fare è comunicare il nostro territorio, far assaggiare i piatti tradizionali, e raccontare l’evoluzione della cucina picena. Allo stesso tempo far scoprire le bellezze di una serie di borghi molto spesso poco conosciuti». Si parte da Offida e prossimo appuntamento a settembre ad Arquata del Tronto, paesino compreso tra i parchi nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, pesantemente colpito dal terremoto del 2016. La cena avrà una finalità benefica: «Tutto il ricavato sarà devoluto in parti uguali tra Caritas Diocesiana di San Benedetto del Tronto e Zerepta di Ascoli Piceno, che forniscono pasti per i meno fortunati».

