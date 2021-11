Un pezzo di Ancona vola in Russia: il giovane Moretti convocato con la Lazio di Sarri

Giacomo Moretti, giovanissimo portiere anconetano che nel 2017 è passato alla Lazio (e oggi milita con la formazione Primavera), è stato convocato dal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri per la sfida di domani (18.45, ora italiana) a Mosca contro la Lokomotiv valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League.

Si tratta di un punto d’arrivo molto importante per un giovanissimo cresciuto tra la Giovane Ancona e l’Ancona 1905, che già si sta mettendo in luce con la Primavera, considerato tra i migliori prospetti in Italia e già nel giro della nazionale di categoria. Il fratello, Edoardo, è centrocampista dei Portuali Ancona (Promozione girone A).