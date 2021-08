Pesca sportiva, il “re” premiato a 90 anni: il Gabbiano Fish omaggia Bruno Marinelli

L’associazione Gabbiano Fish ha conferito un riconoscimento speciale a Bruno Marinelli, re della pesca sportiva (e della pesca in generale) anconetana e non solo. La cerimonia informale si è tenuta domenica 29 agosto nei locali dell’associazione, a Falconara, alla presenza dei soci e del figlio Stefano Marinelli che dal padre ha ereditato la stessa passione. Classe 1931, la specialità di Bruno è sempre stata quella della cattura delle seppie – da metà marzo in poi - che è sempre avvenuta mediante delle speciali nasse costruite artigianalmente e calate tramite apposita imbarcazione.

Nell’occasione, dove non sono mancati i momenti emozionanti, è stato premiato anche il segretario uscente Cristiano Secchiaroli che per venticinque anni ha contribuito alla vita del club in tutte le sue espressioni e manifestazioni.