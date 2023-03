Pesca delle seppie, il momento è quello buono e in mare tornano le reti (irregolari)

ANCONA - Pesca delle seppie, arriva il momento buono della stagione e in mare spuntano re-ti irregolari: non segnalate, troppo vicine alla riva, o entrambe le fattispecie. Un lettore ha immortalato le reti da pesca nelle acque antistanti il Passetto e a meno di venti metri dalla battigia: la boa c’è ma, a quanto viene segnalato, non riporta il numero identificativo della licenza. Le reti, se calate vicino alla costa, creano intralcio e danni alle specie marine. La Capitaneria di Porto ha già intensificato i controlli.