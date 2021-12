Fipsas Ancona, Diego Bedetti eletto presidente

Si è svolta a Jesi l’Assemblea elettiva del Comitato Provinciale FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee di Ancona per l’elezione del Presidente Provinciale e di 10 Consiglieri (2 in rappresentanza dei settori pesca di superficie e pesca subacquea, e 8 in rappresentanza degli affiliati).Presenti all’assemblea con diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, delle 40 società affiliate, delle 105 regionali, 1400 tesserati su 3200 a livello regionale e 40 guardie suddivise in ittiche, ecologiche e zoologiche.

Il nuovo presidente FIPSAS, Diego Bedetti, è stato eletto all'unanimità. Bedetti ha sottolineato le motivazioni principali della sua candidatura: la forte passione per la pesca, agonistica e non, l’obiettivo di far avvicinare e conoscere ai giovani la realtà, i problemi e la bellezza degli specchi d’acqua della nostra provincia, partendo dai fiumi, laghi fino ad arrivare al mare. L'assemblea poi ha eletto consigliere provinciale Adriano Togni, rappresentante le società della pesca di superficie, premiando il grande impegno e passione da sempre dimostrata e Diego Fiori come consigliere provinciale rappresentante le società della subacquea.

