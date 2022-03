Permesso di soggiorno temporaneo per chi scappa dall'Ucraina: le istruzioni della questura

ANCONA - Prosegue in provincia l’accoglienza dei cittadini ucraini, provenienti dalle zone di conflitto. A tal fine, la questura comunica che «nella giornata di ieri è stata abilitata dal Ministero dell’Interno l’acquisizione del nuovo permesso di soggiorno per protezione temporanea della validità di 1 anno dal 4 marzo, riservato ai cittadini in fuga dalla guerra». In particolare «potranno richiedere tale titolo di soggiorno i cittadini ucraini e i loro familiari, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, nonché gli apolidi e i cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina e loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio».

La questura ricorda che «coloro i quali ancora non hanno registrato la loro presenza in questura, potranno presentarsi direttamente in questura o nei commissariati territorialmente competenti nelle giornate dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina». Invece «le persone che hanno già registrato la loro presenza in Questura e nei Commissariati nei giorni scorsi, quando ancora il predetto permesso di soggiorno non era operativo a livello nazionale, dovranno attendere la chiamata degli operatori dell’Ufficio Immigrazione, che provvederanno a ricontattare gli interessati per la calendarizzazione degli appuntamenti per l’acquisizione del titolo di soggiorno in questione». In ogni caso «sarà necessario portare tre fototessere, nonché i documenti identificativi di cui la persona sia in possesso. Si segnala, inoltre, che nel sito poliziadistato.it è stata pubblicata in varie lingue una brochure informativa per i cittadini ucraini che arrivano in Italia, provenienti dall’Ucraina».