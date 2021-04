Permessi di sosta: proroga della scadenza fino al 31 maggio

Decisione presa a causa del perdurare della zona rossa e per evitare ai cittadini di doversi recare in banca o alla posta per effettuare i pagamenti

dei cittadini residenti in scadenza al 30 aprile resteranno validi fino al 31 maggio. Lo rendono noto l’amministrazione comunale e Mobilità e Parcheggi Spa. «La decisione - si legge nella nota - è stata assunta a causa del perdurare della zona rossa e per evitare ai cittadini, proprio in questo momento in cui viene chiesto a tutti di limitare la circolazione alle necessità improrogabili, di doversi recare in banca o alla posta per effettuare i pagamenti».

Questo prolungamento della validità dei 12 mila permessi attivi in città, non influirà sulla scadenza della prossima annualità che rimane fissata al 30 aprile 2022. «Chi vorrà - prosegue il comunicato - potrà comunque pagare anche in anticipo rispetto alla scadenza solo utilizzando una delle diverse modalità previste da M&P Mobilità e Parcheggi Spa, modalità che nei prossimi giorni verranno comunicate direttamente ai titolari dei permessi o effettuando il pagamento tramite il sistema delle pubbliche amministrazioni PagoPA, accessibile tramite il Portale di M&P all’indirizzo dedicato».

«In attesa che la situazione migliori, abbiamo deciso di agevolare i cittadini sul fronte dei rinnovi prorogando fino al 31 maggio la validità della sosta e mettendo a disposizione più canali per i rinnovi» afferma l’assessore alla viabilità Stefano Foresi.