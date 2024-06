Pericle Truja riconfermato Presidente dell’Accademia dello stoccafisso all’anconitana

ANCONA – Pericle Truja è stato riconfermato Presidente dell’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana. L’Assemblea dei soci ha provveduto agli adempimenti statutari e dopo l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, ha rinnovato il proprio direttivo per il triennio 2024-2027. Nel consiglio direttivo sono stati eletti Mengarelli Cassandra, Pietroni Marta, Maceratesi Manuela, Brutti Elio, Gasparoni Gilberto, Pistoli Andrea, Giannini Sandro, Sartini Giorgio, Tiriduzzi Mauro e Gianluca De Grandis. Per il Collegio dei Revisori Gioia Andrea nominato Presidente, e componenti Niccolaini Patrizia ed Ulisse Bruno, mentre per il collegio dei Probiviri Galeazzi Annalisa Presidente e Pellegrini Massimo, e Giannoni Ivo componenti. Il Consiglio all’unanimità e l’assemblea hanno nominato Aldo Amleto Roscioni socio onorario quale socio fondatore e per la prestigiosa attività svolta in favore dell’Accademia.

Nella relazione, il Presidente Truja ha ricordato l’intenso lavoro svolto dall’Accademia nel quadriennio che ha triplicato il numero dei soci e messo in atto iniziative importanti con tanti eventi, dalle conviviali con cadenze mensile nei principali ristoranti, a quella del Festival dello Stoccafisso de S. Ceriago che ha coinvolto ristoranti dell’area vasta di Ancona, con partecipazioni anche dalla media Vallesina e con “Stoccafissando” che coinvolge diverse altre confraternite provenienti dal sud e dal nord Italia. Una attività che ha portato l’Accademia ad essere parte integrante della città di Ancona con i quattro eventi culturali che hanno coinvolto moltissimi cittadini.

Un’Accademia che è sempre più vicina ai cittadini coinvolgendo, non solo i soci, la città intera, ma anche i ristoratori che stanno offrendo lo stoccafisso all’Anconitana tutti i giorni, accompagnato da eccellenti vini marchigiano, promuovendo quindi le specialità locali ai cittadini ma anche ai turisti rendendo Ancona ed il suo hinterland un punto di riferimento per il cibo di qualità. Il nuovo consiglio nella prossima riunione affiderà gli incarichi previsti dallo Statuto sociale ed organizzerà dei gruppi di lavoro per la realizzazione del nutrito programma approvato dall’assemblea dei soci. Dopo l’assemblea, si è svolta la conviviale dei soci a base di stoccafisso e pregiati vini del territorio che ha visto la partecipazione di circa 120 persone.