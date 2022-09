Tavernelle-Passo Varano, si lavora in due parti per sistemare il percorso da incubo: i tempi

ANCONA - Chi cammina da Tavernelle a Passo Varano si trova in una situazione di costante pericolo denunciata più volte anche dai residenti e dal consigliere Ctp 8 Valerio Cuccaroni. Oggi in Consiglio Comunale, l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi, ha risposto all’interrogazione del consigliere Massimo Mandarano (Italia Viva) e Daniela Diomedi (M5S) sul progetto di messa in sicurezza. Proprio Mandarano aveva infatti presentato una mozione nel 2014 sullo specifico argomento, poi ripetuta nel 2016 ma di cui non si seppe poi più nulla.

«Con Paolo Manarini c’è stata una collaborazione costante, l’assessorato ai lavori pubblici ha predisposto il progetto per la prima parte che va dal capolinea di Tavernelle all’incrocio con via Passo Varano» ha spiegato Foresi. Il percorso è inserito nell’appalto di demolizione e ricostruzione del muro di cinta del settore ebraico del cimitero di Tavernelle. Sono in corso le verifiche per l’aggiudicazione definitiva del progetto e, spiega Foresi, la documentazione necessaria arriverà nel giro di 15 giorni. Solo dopo si andrà alla consegna dei lavori. «Per questa prima parte i tempi previsti sono di 5 mesi, per la seconda (da Passo Varano all’IPC con percorso protetto) i tempi saranno più veloci-ha concluso l’assessore- non dimentichiamoci che i ragazzi dell'IPC hanno un servizio navetta dedicato che arriva su via Cimetta, il percorso poi tra la scuola al'incrocio è prioritario e più veloce nella realizzazione. L'iter però è partito».

«Il problema è "qui e ora", piuttosto interdite il passaggio pedonale, perché i ragazzi li ci passano. Ho capito che non c'è nessuna risposta per risolvere nell'immediato» ha replicato la Diomedi.