Percorsi formativi, Saltamartini: «Quasi 400mila euro per formare nuovi Oss»

Le Marche avviano una serie di progetti per formare figure professionali che operano nel settore socio-sanitario pubblico e privato. Si tratta di specifici percorsi per acquisire la qualifica di operatore socio-sanitario da parte di studenti che frequentano gli istituti professionali ad indirizzo servizio Socio-Sanitari per l'anno scolastico 2021-2022. «L'emergenza sanitaria che ha investito l'Italia e le Marche - spiega l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini - rende ancora più attuale la necessità di strutturare specifici percorsi finalizzati alla formazione di figure professionali che operino nel settore». Mai come in questo periodo storico, aggiunge, «è assolutamente importante dotare tutte le strutture socio-sanitarie di figure qualificate che possano affiancare il personale medico e infermieristico nella gestione delle pratiche mediche ordinarie e nella gestione di emergenze sanitarie».

L'offerta formativa per il 2021-22 prevede il finanziamento di 15 percorsi di cui quattro rivolti a quanti frequentano i corsi serali e sono iscritti al quarto e quinto anno del percorso ordinamentale. L'intervento è sostenuto con 396mila euro derivanti da un fondo Por Marche-Fse. «Un percorso formativo integrato che, contestualmente a quello curriculare di istruzione del quarto e quinto anno, permette agli studenti di acquisire la qualifica di Oss per accrescere competenze e conoscenze che possono essere valorizzare come crediti formativi - spiega l'assessore regionale all'Istruzione Giorgia Latini - La Regione vuole offrire un'occasione in più per ampliare, in base alle proprie attitudini, le possibilità di un futuro inserimento nel mercato del lavoro e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico dopo il terzo anno».