Pechino Express in viaggio, tra i concorrenti anche uno chef anconetano

I viaggiatori della nuova edizione di Pechino Express sono pronti a imbarcarsi: ecco le coppie che a giorni partiranno per le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su Now nel 2023. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno - che si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia – torna Costantino Della Gherardesca, e Enzo Miccio. Tra i concorrenti Andrea Belfiore: anconetano di nascita e americano di adozione, Andrea si è trasferito a Boston con una borsa di studio per il Berklee College of Music. Istrionico batterista dalla passione per la cucina ha fondato Evento portando a Nyc i suoi iconici “pasta making parties”.

Le coppie che compongono il cast sono: le influencer Giorgia Soleri e Federippi, le avvocatesse Alessandra Demichelis e Lara Picardi, i ristoratori Joe Bastianich e Andrea Belfiore, l'attore Dario Vergassola con la figlia Caterina, l'ex miss Italia Martina Colombari con il figlio Achille Costacurta, i novelli sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le modelle Carolina Stramare e Barbara Prezja, l'ex azzurro del calcio Totò Schillaci con la moglie Barbara Lombardo, l'insegnante e l'alunno de 'Il Collegio' Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.