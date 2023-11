Restyling corso Garibaldi e piazza Roma, cominciati i lavori di pavimentazione

ANCONA - Hanno preso il via lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione pedonale di corso Garibaldi e piazza Roma. L'intervento interessa tratti vari per un totale di 125 metri quadrati sui complessivi 1000 metri quadrati che, lungo il corso e nella piazza, sono stati danneggiati nel tempo da intemperie, usura e sporcizia. Le riparazioni consistono nella sostituzione delle piastrelle rovinate con nuove piastrelle della stessa tipologia, in pietra trachite euganea.

La difformità di colore è dovuta al fatto che si tratta di piastrelle nuove, non sottoposte ad agenti atmosferici, al rilascio della grafite presente nei pneumatici dei mezzi di vario tipo e volume che transitano nella principale via cittadina, quotidianamente (carico e scarico, forze dell'ordine etc) e nelle diverse manifestazioni effettuate durante l'anno. Nel giro di qualche mese le nuove piastrelle si scuriranno e la pavimentazione risulterà del tutto uniforme. Il costo dell'intervento, che si concluderà in tempo per l'inizio degli eventi natalizi, è pari a 48.800 euro.