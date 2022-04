Ha addolcito i clienti per oltre cinquant’anni: chiude i battenti la Pasticceria Massimo

CASTELFIDARDO- Dopo quasi mezzo secolo, dall’apertura del 1973, in cui hanno addolcito e deliziato i palati dei fidardensi e non solo con ogni tipo di dolce i responsabili della storica Pasticceria Massimo hanno annunciato la chiusura. Una decisione, quella di Massimo Campanari e sua moglie Giuliana, 72 e 70 anni, maturata dal desiderio di ritirarsi a vita privata per godersi la pensione. Dopo aver avviato una delle più longeve attività del settore, i coniugi Campanari hanno infatti saputo conquistarsi la fiducia di tanti clienti anche oltre i confini comunali, agganciando all'insegna del locale la fama di pasticceria di qualità il cui ingrediente segreto è sempre stato una passione sincera per la pasticceria.

Da brividi i saluti e i ringraziamenti arrivati attraverso Facebook da parte di tutta la cittadinanza. Castelfidardo ha così salutato una delle sue storiche arterie che ha visto crescere decine e decine di generazioni. Non è chiaro cosa sorgerà al suo posto e come proseguirà l’attività certo è che la Pasticceria Massimo il suo posto nella storia della cittadina se lo è ampiamente e meritatamente guadagnato.