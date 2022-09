Passo Varano - Tavernelle, la messa in sicurezza non c'è: il consigliere diserta le riunioni del Ctp

ANCONA - «Come già comunicato mesi fa ai diretti interessati, per protesta nei confronti dell’attuale Amministrazione comunale di Ancona io non sto più partecipando ad alcuna riunione del CTP 8 fintanto che non verrà garantito il passaggio pedonale in sicurezza Passo Varano-Tavernelle». Lo annuncia Valerio Cuccaroni, consigliere del Ctp8. «Questa forma di protesta, con cui sono costretto a ledere sia il mio diritto di partecipare al Consiglio Territoriale di Partecipazione 8, in qualità di Consigliere eletto dalla cittadinanza, sia il diritto dei miei elettori e di tutti i cittadini della zona di essere rappresentati, si è resa, a mio avviso, necessaria a causa del pericolo mortale che corrono ogni giorno studenti e altri cittadini che compiono a piedi il tragitto da Passo Varano a Tavernelle e viceversa. Non intendo in alcun modo essere complice di un eventuale incidente mortale che dovesse verificarsi perché quanto richiesto dai cittadini e da me non è stato ancora attuato dall’Amministrazione: non posso, in questa situazione, sentirmi un rappresentante delle Istituzioni».

«Sono state depositate centinaia di firme dal residente Luigi Curcetti- spiega Cuccaroni- in cui si chiede all’Amministrazione di garantire il passaggio pedonale in sicurezza, sono state organizzate riunioni con i residenti di Passo Varano, sono stati più volte rischiesti da me pronti interventi, eppure ci sono state presentate dall’Assessore Stefano Foresi soltanto ipotesi di interventi, incompatibili con l’urgenza del problema. Come è possibile che non sia ancora stato risolto, dato che è passato ormai più di un anno da quando ne abbiamo parlato con i residenti in un’Assemblea pubblica organizzata dal CTP8 alla presenza dell’Assessore Foresi (17 giugno 2021), prendendo precisi impegni?»