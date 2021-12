I dossi di Passo Varano, l'allarme del residente: «Un pericolo per le moto, un danno per le auto»

Un residente di Passo Varano, Alberto Caporalini, definisce il suo un «quartiere di dossi». I particolari dissuasori di velocità avrebbero creato dei danni ad alcune automobili. Stesso problema con gli attraversamenti pedonali rialzati. «Abbiamo una particolarità unica credo in Italia - racconta - ma di sicuro ad Ancona, che è la presenza di dossi stradali insieme a passaggi pedonali rialzati in due chilometri di strada come non se ne vedono in nessun altro luogo».

Poi aggiunge: «Sono stati richiesti da una manciata di cittadini e sono stati subito accontentati dagli assessorati competenti, convinti che questi strumenti possano risolvere il problema di qualche automobilista indisciplinato. Di fatto però non è così: basta fermarsi a guardare le auto per capire la loro inutilità. Ma la convinzione di alcuni è granitica. A nulla è servita una raccolta di firme e le proteste di molti che ad oggi si ritrovano con gli ammortizzatori delle auto distrutti, oltre al pericolo di tutti coloro che girano su due ruote». Caporalini spiega come in passato si fossero cercate delle alternative: «Alcuni residenti - prosegue - avevano suggerito di installare quei box che possono contenere gli autobelox, come se ne trovano sull'Asse attrezzato. Potrebbbe essere un modo per scoraggiare tutte quelle persone che sfrecciano sulla via».