Torna il "mare in città" e riapre anche l'ascensore: «Ma qui ancora la spiaggia è tutta ammassata»

ANCONA - Da domani (domenica 8 maggio) basterà pagare un euro di biglietto per salire sull'ascensore e scendere fino alla spiaggia del Passetto. Il Comune ieri ha annunciato il riavvio dei motori dell'impianto di saliscendi gestito da Conerobus. D'altro canto, però, chi si occupa dello stabilimento sta aspettando con ansia gli operai che vengano a sistemare la spiaggia rocciosa. Claudio Cerusico, titolare dello stabilimento “Il Valentino” fa notare infatti come «la spiaggia sia ancora tutta ammassata». Cerusico da oltre vent’anni gestisce lo stabilimento nel cuore di Ancona: «Siamo alle solite - prosegue - mi dispiace perché aspettavo l’apertura dell’ascensore da tanto tempo ma la spiaggia ha bisogno di essere sistemata se si vuole essere pronti per la stagione estiva, altrimenti è tutto inutile. A cosa serve scendere se la spiaggia non è pronta».

L'amministrazione ieri ha annunciato la programmazione dei lavori di risistemazione del litorale. Si procederà «con l'ausilio di un pontone a mare, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto. A seguire saranno ristrutturate le lesioni superficiali della pavimentazione in cemento della battigia e risistemate- dove necessario - le recinzioni verso le zone interdette al pubblico». Ancora verranno «transennate le altre zone pericolose e sistemate le vie di accesso secondarie, ripristinati i bagni pubblici (che ora sono chiusi ndr) e le opere di allontanamento delle acque superficiali, ripuliti gli spazi e riapprontate le attrezzature di spiaggia quali docce e scivoli a mare». Mentre in queste ore si starebbero concludendo le manutenzioni dello stesso ascensore. «L'intervento - prosegue il Comune - ha riguardato soprattutto la manutenzione periodica dell'impianto di sollevamento (motore, funi) e con l'occasione sono stati eseguiti alcuni interventi di natura edilizia (riverniciature e ripristini murari), soprattutto nella parte interna della torre». Pe quanto riguarda l'illuminazione della zona intorno all’ascensore «questa era stata riqualificata nella primavera del 2020 con l'istallazione di 31 nuovi centri luminosi led - continua la nota - in sostituzione degli esistenti». In particolare «dall’uscita dell’ascensore del Passetto fino al tratto attualmente interdetto al pubblico oltre alla riqualificazione dell’illuminazione del percorso pedonale che dal Salesi scende verso la spiaggia del Passetto con 15 nuovi centri luminosi led».

Nell’attesa che l'ascensore del Passetto riprenda le sue corse l’assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi fa notare come «quello che i tecnici comunali effettueranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di consegnare una spiaggia in ordine e pronta per la stagione sia un lavoro capillare. Auspichiamo un meteo favorevole e nell'assenza di mareggiate affinché, una volta ottenute le autorizzazioni, l'intervento possa essere attuato e la spiaggia del Passetto sia come sempre gradito ritrovo per anconetani e turisti».