Passetto a rilento: spiaggia da preparare e ascensore ancora parziale. Impazzano le richieste

ANCONA- Le prenotazioni aumentano giorno dopo giorno, così come le richieste sull’apertura degli ombrelloni e sull’inizio effettivo della stagione estiva, ma le procedure al Passetto vanno ancora al rilento. L’ascensore, che garantisce il trasporto dei bagnanti e non solo dalla “Pineta” alla spiaggia, non è ancora a pieno regime in termini di corse e orari (lo sarà dal 28 maggio) ma garantisce una copertura solamente parziale. Il tratto di spiaggia balneabile, inoltre, è ancora incompleto e sarebbe tecnicamente da “stendere” secondo le apposite procedure (il Comune dovrebbe provvedere a giorni, ndr). In tutto questo il telefono degli operatori, come conferma Claudio Cerusico volto storico dello stabilimento “Il Valentino”, squilla in ogni momento:

«Chiamano a tutte le ore sia per sapere se gli ombrelloni sono pronti sia per prenotarli. Il caldo ha accelerato tutto, l’estate di fatto è già arrivata. Non possiamo chiedere alla gente di temporeggiare in eterno, ognuno di noi auspica che ben presto si possa entrare nella stagione estiva a pieno regime. Tecnicamente, spiaggia a parte per la quale stiamo aspettando che gli operatori del Comune vengano a stenderla, sarei già operativo. Il ristorante è a posto, gli stagionali sono già prenotati, speriamo solo che a stretto giro di contatto si possa partire in tutto e per tutto».

Un’altra cosa che va completata è la distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata. Al momento, rispetto al passato, non sono ancora stati collocati quelli tradizionali. Tutti aspetti, più o meno piccoli, sui quali bisognerà lavorare in questi giorni se non altro per velocizzare i tempi visti il caldo e la grande richiesta che nel weekend potrebbe toccare picchi molto elevati.