Pedana al Passetto ridotta, Rubini (Aic): «Le proteste stanno portando frutti»

Francesco Rubini, consigliere di Altra idea di città, questa mattina torna sul tema della discussa pedana in pineta al Passetto. Su Facebook ha pubblicato un post: «La pedana stamattina risulta notevolmente ridotta anche se la superficie occupata dai tavoli è rimasta immutata. Probabilmente le nostre denunce dentro e fuori il consiglio comunale stanno portando i primi frutti. Come annunciato ho fatto accesso agli atti e sto attendendo dal Comune tutta la documentazione relativa a questa autorizzazione».

Rubini aggiunge: «È bene precisare che nessuno intende fare la guerra a chi, sopratutto in pandemia, intende svolgere la propria attività di ristorazione anche all’aperto, ma, su suolo non privato, se ci sono delle regole, queste vanno fatte rispettare garantendo in prima istanza la libera fruizione delle aree pubbliche».

