La bella stagione è in arrivo, il Comune promette: "Tutto pronto per il 25 aprile". Preoccupa però la spiaggia del Passetto

ANCONA- Spiagge pulite e sistemate per il 25 aprile. Lo ha annunciato in Consiglio comunale l’assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi rispondendo all’interrogazione del consigliere di Azione, Tommaso Fagioli. Con il caldo e le belle giornate lo scorso weekend le spiagge di Palombina e Collemarino sono state prese d'assalto. Il consigliere Fagioli ha chiesto all’assessore Foresi di fare il punto sulle tempistiche per rendere fruibili le spiagge. «Abbiamo già fatto incontri con la Copa, la cooperativa bagnini di Palombina. A fine febbraio abbiamo fatto una prima pulizia dello spiaggiato liberandolo da tronchi e rami portati dalle mareggiate. Procederemo alla pulizia dei bagni e dei sottopassi così da renderli fruibili già dal 25 aprile- riferisce Foresi-. Il 1 maggio sarà in funzione l’ascensore di Collemarino. Inizialmente sarà operativo fino alle 20, dal 1 giugno fino a mezzanotte. Le spiagge di Palombina e Collemarino non presentano problemi, solo a Torrette nel percorso per i disabili si sono alzati dei lastroni. Con la preparazione dell'arenile siamo in linea con i tempi, vediamo se riusciamo ad anticipare. La spiaggia del Passetto invece presenta i danni più grandi in quanto le mareggiate hanno divelto i lastroni. Abbiamo già fatto la conta dei lavori da fare».