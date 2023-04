Il vino marchigiano sbarca a Santo Domingo, il ricavato è per la Croce Gialla: servirà per un macchinario di respirazione

La Croce Gialla di Ancona sbarca a Monaco di Baviera, a Parigi e perfino a Santo Domingo. Ovviamente non con i mezzi dell’associazione, ma con il logo impresso su delle bottiglie di vino dell’azienda vinicola Silvestroni di Camerata Picena. Una parte dell’incasso è andato proprio a favore della Onlus.

Il vino arrivato anche a Santo Domingo è una Passerina 50 S prodotto proprio dall’azienda vinicola Silvestroni. A distanza di tempo, quanto raccolto dalla vendita di queste bottiglie è stato consegnato alla Croce Gialla di Ancona. Consegna che è avvenuta nei locali dell’associazione in via Ragusa ad Ancona dove Francesco Patrignani, responsabile commerciale della Silvestroni, ha dato ad Alberto Caporalini, presidente della Croce Gialla, un assegno di 1000 Euro. I soldi saranno utilizzati per acquistare un macchinario per la respirazione che verrà utilizzato sui mezzi che effettuano il servizio del 118.