Passerella al Porto Antico, al via i lavori di manutenzione

Sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori per la manutenzione della passerella che collega via della Loggia alla zona dell'ex Istituto nautico e quindi al porto storico. L'intervento si svolgerà nell'arco di 15 giorni. Prevede la messa in sicurezza della

passerella attraverso la manutenzione degli elementi in legno.



Gli operai entreranno in cantiere all'inizio della prossima settimana per sostituire i due longaroni laterali e le assi che creano il percorso pedonale.