Passerella del nautico chiusa, parte la manutenzione: i tempi di riapertura

L'intervento e i relativi tempi di completamento per la messa in sicurezza della passerella di lungomare Vanvitelli, uno dei principali punti d'accesso al Porto Antico

La passerella pedonale che collega via Vanvitelli al porto antico e che costeggia la “Casa del Capitano” sarà riaperta durante la prima settimana di agosto. E’ la stima che l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi ha fatto oggi in Consiglio Comunale, in risposta all’interrogazione del consigliere Michele Fanesi (Pd).

Il camminamento è chiuso da alcune settimane per l’ammaloramento di alcune tavole. I lavori di manutenzione inizieranno, secondo programma, il prossimo 22 luglio. L’ok della Soprintendenza c’è già, ora si tratta di sostituire i due longaroni laterali da 84 metri e oltre 500 delle 660 tavole che compongono la passerella. Un lavoro che, al netto di imprevisti, verrà portato a termine in un paio di settimane. Costo complessivo dell’intervento: 30mila euro, iva compresa.