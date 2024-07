Passaporti sempre più veloci alla Questura di Ancona. Nel 2024 rilasciati già 8.956 titoli (+65%)

L'attività dell'Ufficio Passaporti della Questura di Ancona non si ferma e, anzi, incrementa l'efficienza nel rilascio dei titoli validi per l'espatrio, specialmente in questo periodo estivo in cui molti cittadini sono in procinto di partire per le vacanze. Nel corso dell'anno, l'ufficio ha notevolmente migliorato le tempistiche per fissare appuntamenti e consegnare i passaporti rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel 2023, l'Ufficio Passaporti ha rilasciato un totale di 12.841 passaporti, mentre nei primi sei mesi del 2023 ne sono stati rilasciati 5.949. Tuttavia, nel primo semestre del 2024, sono stati già rilasciati 8.956 passaporti, segnando un incremento del 65%.

Un miglioramento significativo è stato osservato anche nei tempi di attesa per fissare appuntamenti tramite l'agenda elettronica. Se nel 2023 i cittadini dovevano attendere cinque mesi, a giugno 2024 l'attesa si è ridotta a un solo giorno. Per la consegna dei passaporti, i tempi di attesa sono passati da nove giorni nel 2023 a soli quattro giorni nel mese corrente. Anche le dichiarazioni di accompagnamento hanno visto un aumento, passando da 158 nel primo semestre del 2023 a 247 nello stesso periodo del 2024. Per quanto riguarda i titoli di viaggio per stranieri, l'incremento è stato più contenuto, con un passaggio da 89 a 93. Un dato significativo riguarda i decreti di diniego al rilascio del passaporto, aumentati dai tre del primo semestre 2023 a 16 nello stesso periodo del 2024. Attualmente, 450 passaporti rilasciati sono ancora in giacenza presso l'Ufficio Passaporti, in attesa di essere ritirati.

Ancona si riconferma così una delle città più virtuose per quanto riguarda il rilascio dei passaporti e la riduzione dei tempi di attesa. I cittadini possono utilizzare l'agenda online per prenotare appuntamenti tramite SPID o CIE, registrandosi all'indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Se la data di prenotazione non è soddisfacente e il passaporto è necessario entro 30 giorni, è possibile attivare l'"agenda prioritaria" per motivi di studio, lavoro, salute, turismo e altri motivi, esibendo la documentazione che comprova l'esigenza e la data del viaggio. Inoltre, l'Agenda Passaporti online offre una funzione che permette di stampare un'autocertificazione di urgenza a 15 giorni, consentendo di presentarsi direttamente presso l'Ufficio Passaporti senza appuntamento.