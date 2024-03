Passaporti più facili per gli imprenditori anconetani, accordo Confindustria-Questura

Siglato oggi un altro protocollo di intesa tra la Questura di Ancona e Confindustria di Ancona. Il Questore di Ancona, ha ricevuto nel pomeriggio di oggi il Vice presidente di Confindustria Ancona Giorgio Moretti ed il Direttore Paolo Centofanti, con cui ha siglato, su delega del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, un protocollo per creare un canale di comunicazione rapido e diretto tra Questura e gli imprenditori aderenti all’associazione degli imprenditori per eliminare criticità nel rilascio dei passaporti.

Confindustria Ancona si impegna alla promozione e comunicazione a beneficio delle aziende associate di tutte le informazioni ed iniziative realizzate dalla Questura per rispondere in modo efficace alle necessità connesse al mondo produttivo di rilascio passaporti. La Questura, d’altro canto, si impegna a favorire tale scambio di informazioni, inviando prontamente ogni aggiornamento agli uffici di Confindustria Ancon. Nell'ipotesi in cui gli associati a Confindustria Ancona, effettuate tutte le procedure previste, si trovino nell'impossibilità di ottenere una prenotazione per il rilascio passaporti, Confindustria Ancona potrà interfacciarsi direttamente con I‘Ufficio passaporti della Questura per Ia risoluzione della problematica.

Il nuovo protocollo siglato si inserisce nell’ambito delle iniziative costanti volte a rassicurare gli operatori economici della provincia e garantire loro un canale di interlocuzione diretta a fronte di eventuali criticità nel rilascio del titolo di Polizia, e di rispondere con rapidità ed efficienza alle loro esigenze, con l’obiettivo di favorire la libertà di circolazione e l’iniziativa economica privata.

Lo sportello Passaporti della Questura prevede allo stato le seguenti aperture:

Lunedì mattina (09 -13) e pomeriggio (14,30-16,30) con prenotazione tramite “agenda on line” (135 posti)

con prenotazione tramite “agenda on line” (135 posti) Martedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line” (90 posti)

Mercoledì mattina (09-13) e pomeriggio (14,30-16,30) con prenotazione tramite “agenda on line” (135 posti)

Giovedì apertura straordinaria mattina (09-13) con accesso libero senza prenotazione in “agenda on line” e pomeriggio (14,30-16,30) con “agenda on line” (45 posti)

mattina (09-13) con accesso libero senza prenotazione in “agenda on line” con “agenda on line” (45 posti) Venerdì mattina (09-13) con prenotazione tramite “agenda on line” (90 posti)

Sabato solo ritiro dei passaporti (09-13)

E’ sempre garantita la procedura di urgenza (per motivi di salute, lavoro, studio e turismo) grazie alla quale è possibile scrivere ai sottoelencati indirizzi (o telefonare allo 071-2288474) richiedendo un appuntamento per il rilascio del titolo con priorità e fuori da agenda on line.