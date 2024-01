Oltre 20mila passaporti rilasciati nel 2023: le informazioni sugli Open Day e come richiederlo

ANCONA – Proseguono senza sosta le aperture straordinarie dell’Ufficio Passaporti, tutti i giovedì in Questura presso lo sportello, affinché sia garantito a tutti gli aventi diritto il rilascio della documentazione necessaria per espatriare. Nella sola giornata dell’Open Day odierno sono state accolte oltre 60 istanze di rilascio, che verranno evase nel tempo massimo di 14 giorni. Particolarmente significativi i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2023, durante il quale sono stati oltre 20.000 i passaporti rilasciati dalla Questura di Ancona, di cui 13.207 dagli Uffici di via Gervasoni e 7000 dai Commissariati P.S. di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia. Di questi, circa 2500 sono stati emessi grazie agli open day disposti dal Questore Capocasa, fin dai primi di febbraio dello scorso anno.

I giorni e gli orari

Le aperture ordinarie tuttora in vigore, dello sportello Passaporti della Questura di Ancona, sono:

• Lunedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”

• Martedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”

• Mercoledì mattina (09-13) e pomeriggio (14-17) con prenotazione tramite “agenda on line”

• Giovedì apertura straordinaria mattina (09-13) con accesso libero senza prenotazione in agenda

• Venerdì mattina (09-13) con prenotazione tramite “agenda on line”

• Sabato solo ritiro dei passaporti (09-12)

Come attivare la procedura di urgenza per il rilascio

Rimane garantita la procedura di urgenza (per motivi di salute, lavoro, studio, turismo) grazie alla quale è sempre possibile scrivere agli indirizzi di posta elettronica (o telefonare allo 071-2288474 (dalle ore 12.00 alle ore 13.00) richiedendo un appuntamento per il rilascio del titolo con priorità.

• Questura di Ancona: dipps103.00N0@pecps.poliziadistato.it

• Commissariato Ps di Jesi: dipps103.5200@pecps.poliziadistato.it

• Commissariato Ps di Senigallia: dipps103.5400@pecps.poliziadistato.it

• Commissariato Ps di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it

• Commissariato Ps di Fabriano dipps103.5100@pecps.poliziadistato.it