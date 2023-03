Celebrazioni pasquali, cambia la viabilità in città: tutte le indicazioni per ogni quartiere

ANCONA - In occasione delle prossime festività pasquali, numerose sono le processioni in città. A cominciare dalla domenica delle Palme per poi proseguire, nel triduo pasquale, con le Via Crucis in diversi quartieri. Al proposito la Polizia Locale dorica ha emesso tutta una serie di ordinanze che disciplineranno il traffico e la sosta nelle zone interessate dagli eventi.

Domenica delle Palme - 2 aprile

Parrocchia S. Maria Liberatrice nel quartiere di Posatora Ritrovo: ore 10.15 in Via Monte Vettore c/o piazza centrale Posatora (capolinea 3). Il corteo procederà secondo il seguente itinerario: Via Monte Vettore direzione Via Monte Pennino, attraversamento dell’incrocio con direzione Chiesa dove terminerà. Al Piano, la Parrocchia S. Famiglia dalle ore 09.30 alle ore 11.00: CORSO CARLO ALBERTO controviale (nel tratto compreso tra Via Generale Pergolesi e Via Don Bosco): Interdizione della circolazione veicolare; Divieto di sosta e fermata ambo i lati dalle ore 08.00 alle ore 11.00.

VIA DON BOSCO intersezione VIA G. BRUNO: Interdizione della circolazione veicolare da effettuare al momento del passaggio della processione a cura del comitato organizzatore.

Le Via Crucis, venerdì 7 aprile

Queste le ordinanze sulla disciplina del traffico per i vari appuntamenti. Parrocchia S. Famiglia Salesiani dalle ore 20.00 alle ore 23.30, l’interdizione della circolazione veicolare nel seguente percorso, al momento del passaggio della processione: partenza P.za U.Bassi (giardinetti), C.so C. Alberto (viale pedonale), Via G. Pergolesi, Via Fiorini, Via V. Rossi, Via Saracini, Via G. Pergolesi, ritorno su C.so C. Alberto (controviale), piazzale antistante Chiesa fine. CORSO CARLO ALBERTO controviale (nel tratto compreso tra Via Generale Pergolesi e Via Don Bosco): Divieto di sosta e fermata ambo il lati dalle ore 16.00 alle ore 23.00; Interdizione della circolazione veicolare dalle ore 20.00 alle ore 23.30. Parrocchia S. Maria Liberatrice nel quartiere di POSATORA Via Crucis con il seguente itinerario con partenza alle ore 21.00 dalla piazzetta di Posatora (capolinea 3), via Monte Vettore direzione Via del Fornetto, svolta a sx direzione Via Monte Vettore (casa di riposo), Via Monte Vettore direzione Via Monte Pennino, svolta su Via Monte Vettore direzione piazzetta capolinea, Via Monte Priore, Via Martin Luther King, area pavimentata parco dove terminerà.

VIA CRUCIS AL DUOMO

L’Arcidiocesi Ancona - Osimo organizza la processione religiosacon partenza dalla Cattedrale di San Ciriaco ed arrivo in Piazza San Francesco; partenza alle ore 18.30. Raduno Cattedrale San Ciriaco P.za Duomo, Via Giovanni XXIII, Piazza del Senato, Via Ferretti, Piazza Stracca, Via Pizzecolli con arrivo in Piazza San Francesco;

Piazza Duomo Istituzione del divieto di sosta e fermata dalle ore 16.00 alle ore 21.00 per consentire l'arrivo delle persone.

Piazza del Senato Istituzione del divieto di sosta e fermata dalle ore 16.00 alle ore 21.00 nel tratto prospiciente la Chiesa degli Scalzi e per metà Piazza lato Chiesa degli Scalzi; Piazza Stracca· Istituzione del divieto di sosta e fermata dalle ore 16.00 alle ore 21.00 nel tratto prospiciente la Chiesa del Gesù (10 posti auto).

PARROCCHIE

La parrocchia San Gaspare del Bufalo, la parrocchia del Sacro Cuore di Ponterosso a Passo Varano e la parrocchia San Giuseppe Moscati nel quartiere di Brecce Bianche, organizzano congiuntamente tre processioni religiose. Queste le modifiche alla circolazione stradale dalle ore 21:00

parrocchia San Gaspare: partenza da via Brecce Bianche (altezza civico 76), si risale per raggiungere il civico 77; varie soste nel parchetto antistante; via Brecce Bianche per raggiungere la rotatoria, via Sacripanti per raggiungere Piazza Troisi.Parrocchia del Sacro Cuore: partenza da piazza Salvo D'Acquisto, via Flavia, via Maestri del Lavoro, via Sacripanti, Piazza Troisi Parrocchia San Giuseppe Moscati: partenza via Tiraboschi, piazzale antistante la chiesa, via Tiraboschi, via Togliatti, via Sacripanti, Piazza Troisi. La parrocchia S.S. Madre di Dio di Torrette organizza la processione con partenza da via Esino (altezza dell'edicola dedicata alla Madonna) tutta la via Esino fino all'altezza del campo sportivo, a sinistra per via Aso, convergenza con via Lambro. La parrocchia Cristo Divino Lavoratore di piazza Camerino processione religiosa con queste modalità: partenza via Madre Teresa di Calcutta, via Ascoli Piceno, via Genga via Fabriano, via Arcevia, piazzale Camerino.